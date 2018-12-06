«Можем повторить»: в РФ напомнили, как советские корабли с позором изгнали ВМС США из Черного моря

Американские военные обратились к Госдепартаменту с просьбой уведомить Турцию о появлении кораблей ВМС США в Черном море. С их помощью американцы собираются «поддержать Украину» после инцидента в Керченском проливе.

Согласно конвенции Монтре от 1936 года, которая регулирует судоходство в проливах Босфор и Дарданеллы, США обязаны не позднее, чем за 15 дней, предупредить Турцию о проходе военных кораблей через проливы, напоминает CNN.

Комментируя планы США отправить в Черное море военный флот, российский военный эксперт, капитан 1-го ранга в запасе Василий Дандыкин отметил, что американские военные корабли могут находиться в черноморских водах 21 день с заходом в порты стран — членов НАТО — Турции, Болгарии и Румынии.

«ВМС США регулярно пользуются этим правом. Кроме того, американские самолеты-разведчики периодически летают над нейтральными водами Черного моря. Мы привыкли. Но шум, поднятый сейчас, связан, конечно, с недавним инцидентом в Керченском проливе, когда наши пограничники задержали украинские военные корабли за нарушение государственной границы РФ. Плюс на Украине предстоят выборы президента. Так что все это — провокация и создание видимости американской поддержки Киеву», — заявил Василий Дандыкин в комментарии для Федерального агентства новостей.

Военный эксперт подчеркнул — Черноморский флот РФ готов встретить и сопроводить американские корабли на воде, под водой и с воздуха.

«Наши моряки-черноморцы лишний раз потренируются на американцах и покажут свою боеготовность. Не думаю, что ВМС США рискнут пройти в Азовское море, которое имеет статус внутренних вод России и Украины. Максимум — зайдут в порт Одессы. А если все-таки решатся нарушить морское право, то я напомню об инциденте 1988 года в Черном море, когда столкнулись корабли ВМС США и СССР. Можем повторить», — отметил Василий Дандыкин.

Собеседник ФАН напомнил о операции по вытеснению американских боевых кораблей — ракетного крейсера USS Yorktown и эсминца USS Caron из советских территориальных вод. Тогда провокационные действия американцев привели к тому, что советские сторожевые корабли «Беззаветный» и «СКР-6» совершили навал на их крейсер и эсминец и с позором изгнали из Черного моря.