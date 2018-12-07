Сирия: корреспондент ФАН узнал о ходе восстановления электричества в Дейр-эз-Зоре

Дамаск, 7 декабря. Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) поговорил с генеральным инженером провинции Дейр-эз-Зор о восстановлении электроснабжения после освобождения региона.

«Я — инженер Халеб Аль Джасим, начальник сетей электроснабжения провинции Дейр-эз-Зор. Восстановление электроснабжения началось 12 мая 2017 года сразу же после освобождения города», — заявил собеседник в эксклюзивном интервью ФАН.

По его словам, в жилых районах на сегодняшний день власти полностью обеспечили электроснабжение. В покинутых районах, где велись интенсивные военные действия, электроснабжение пока не восстановлено. Для этих регионов заказаны новые электрические подстанции, потому что террористы, когда отступали, полностью вывели из строя существующие объекты электроснабжения.

Джасим выразил надежду, что все необходимое оборудование будет доставлено в Дейр-эз-Зор в ближайшее время из Дамаска.

«В районе, где мы сейчас находимся, происходит наращивание возможностей линий электропередач, поскольку текущие мощности не могут обеспечить всех потребностей местных жителей, число которых постепенно растет», — добавил он.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о ходе восстановления водоканала в административном центре провинции Дейр-эз-Зор. По словам руководителя местного водоканала, после освобождения сирийской провинции правительственными войсками Дамаска и российской авиацией главная водоочистительная станция города начала работать на полную мощность. Во время ведения боевых действий она работала лишь на четверть.

Полное решение проблемы с водоснабжением ожидается в течение трех-четырех месяцев. На сегодняшний день в городе Дейр-эз-Зор располагается восемь водоочистительных станций, из них сейчас активно работают только пять. Еще три станции находятся в нерабочем состоянии — их нужно отремонтировать.

Всего в сирийской провинции Дейр-эз-Зор существует 77 подобных станций. Однако после освобождения удалось восстановить только 30 водоочистительных станций. Остальные 47 нужно ремонтировать.