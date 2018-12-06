Скандальный зять президента Грузии задержан в Тбилиси

Тбилиси, 6 декабря. Зять действующего президента Грузии Георгия Маргвелашвили Миндия Гогочури задержан в Тбилиси по подозрению в хранении оружия.

Как уточнили в МВД республики, вместе с Гогочури был задержан его друг. В ведомстве подчеркнули, что основанием для задержания обоих стало незаконное хранение огнестрельного оружия и несообщение о преступлении.

Местные издания уточняют, что полиция также провела обыск в квартире, где прошла операция по задержанию Гогочури и его приятеля. В результате правоохранители обнаружили бронежилет и оружие, которые подозреваемые попытались скрыть, выбросив с балкона квартиры.

Напомним, 11 января минувшего года Гогочури подстрелили в центре Тбилиси. Вместе с ним также пострадал его друг. В июле этого года скандальный зять президента Грузии снова пострадал в потасовке и попал в больнице с тремя ножевыми ранениями ноги.

Как уточняет агентство Sputnik Грузия, Гогочури является гражданским мужем Машо Чичуа - дочери жены президента Грузии Маки Чичуа. Полномочия Георгия Маргвелашвили подходят к концу. 16 декабря пройдет инаугурация пятого президента страны Саломе Зурабишвили.

К слову, беглый экс-президент Грузии Михаил Саакашвили будет учить украинцев, как выбирать президента страны на выборах в 2019 году. «Газета.ру» сообщала, что одиозный политик станет ведущим передачи «Джокеры. Путь в президенты».