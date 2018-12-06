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Курс доллара вырос до 66,66 рубля на старте торгов в четверг

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Курс доллара вырос до 66,66 рубля на старте торгов в четверг

Москва, 6 декабря. Курс доллара в начале торгов в четверг растет на 9 коп — до 66,66 рубля, евро теряет 6 копеек — 75,47 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По имеющимся данным, курс американской валюты расчетами «завтра» на 10​​​.03 по московскому времени четверга рос на 14 копеек — до 66,71 рубля, европейской валюты рос на 4 копейки — до 75,57 рубля.

Также отмечается, что февральский фьючерс на нефть бренда Brent уменьшался на 0,81% — до 61,06 доллара за баррель.

Как сообщала «Свободная пресса», на вечерних торгах Мосбиржи 5 декабря рубль укрепился к доллару и евро. Курс американской валюты составил 66,75 рубля, что на 7 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Автор: Андрей Крылов
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