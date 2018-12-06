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Около восьми тысяч жителей Кузбасса остались без света

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Около восьми тысяч жителей Кузбасса остались без света

Москва, 6 декабря. В Кемеровской области из-за аварии на подстанции «Топкинская» без света остались около восьми тысяч жителей. Об этом в четверг сообщается на сайте «МРСК Сибири».

Уточняется, что причиной сбоя в работе подстанции стал прорыв в системе отопления, вызванный низкими температурами. В результате было частично прервано электроснабжение 17 населенных пунктов Кузбасса. Без электричества остались порядка восьми тысяч человек.

В настоящее время специалисты ликвидируют последствия аварии. Подача электричества частично восстановлена. В работу введены резервные схемы электроснабжения. Без света остаются четыре тысячи жителей региона, однако большая часть социально значимых объектов получает электроэнергию.

«Для обеспечения электроснабжения социально значимых объектов в Топкинский район направлены 10 резервных источников электроснабжения», — цитирует сообщение пресс-службы «Газета Кемерова».

В настоящее время температура воздуха в Топкинском районе Кемеровской области составляет минус 27 градусов.

Автор: Василий Котов
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