Эксперты оценили возможность информационной атаки на Роскосмос

Москва, 6 декабря. В Роскосмосе заявили, что российские и зарубежные СМИ развернули против госкорпорации информационную кампанию. Эксперты рассказали, если ли признаки информационной атаки на космическое агентство.

Специалист по коммуникациям в новых медиа Николай Григорьев в беседе с телеканалом «360» высказал мнение, что явные признаки агрессивной кампании по дискредитации Роскосмоса отсутствуют. В то же время он констатировал, что негативных материалов в СМИ о компании много.

«Если синхронные тезисы вбросили разные издания и подозрительно одновременно при отсутствии явного повода, можно подозревать заказ», — отметил Григорьев.

При этом Григорьев допускает, что материал по дискредитации космического агентства мог публиковаться именно в мессенджере Telegram.

Сотрудник американской космической программы United States Space Camp Мэтью Боднер подчеркнул, что никто не желает Роскосмосу провала.

«Это было бы очень грустно», — добавил он.

Ранее официальный представитель Роскосмоса Владимир Устименко заявил, что СМИ развернули против корпорации информационную кампанию. Он не исключил, что информационная атака на госкорпорацию связана с тем, что агентство активно развивается.