Двадцать минут дипломатического позора: Климкин перепутал главу МИД Чехии с вице-президентом ЕК

Киев, 6 декабря. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин перепутал на своей странице в Twitter главу МИД Чехии с вице-президентом Еврокомиссии.

Климкин разместил на своей странице в соцсети фото с чешским министром Томашем Патршичеком в Брюсселе. Однако подпись главы МИД Украины к фото гласила о том, что на снимке он запечатлен совершенно с другим человеком.

«Новый министр иностранных дел Чехии Марош Шефчович планирует приехать к нам в феврале», — заявил он.

Пост в таком виде провисел у главы украинском дипломатии более 20 минут. После этого Климкин обнаружил свою ошибку и исправил оплошность. Однако пользователи Сети уже успели окрестить его конфуз как «двадцать минут дипломатического позора».

Отметим, что Шефчович тоже является дипломатом, однако не чешским, а словацким. В настоящее время он занимает пост вице-президента Еврокомиссии.

Климкин проводил в один встречи в Брюсселе и с Патршичеком, и с Шефчовичем, поэтому, вероятно, перепутал двух европейских дипломатов, когда размещал свой пост.

Новий Міністр закордонних справ Чехії Т.Петршічек планує приїхати до нас у лютому. Спробуємо дати йому можливість на власні очі пересвідчитися, що і як робить Росія на Донбасі, не обійдемо увагою й інші ???????? ???????? ключові теми. pic.twitter.com/stBZBy0obC — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) December 5, 2018

Ранее, 2 декабря, Климкин после встречи с польским коллегой Яцеком Чапутовичем заявил, что Киеву необходимы элементы международного присутствия и международного мониторинга в Черном и Азовском морях якобы для обеспечения безопасности. По мнению украинского министра, международное сообщество должно рассматривать так называемую «агрессию» России в Керченском проливе как сигнал.

Напомним, 25 ноября три корабля ВМСУ совершили провокацию в Керченском проливе, нарушив границу Российской Федерации. Украинские военные суда проигнорировали призывы российской стороны остановиться, после чего были задержаны. Киев расценил эти действия РФ как якобы «агрессию» и ввел на Украине военное положение.