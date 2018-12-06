Сирия: более 700 беженцев вернулись домой из Ливана и Иордании за сутки

Дамаск, 6 декабря. Около 720 беженцев вернулись домой в Сирийскую Арабскую Республику с территории иностранных государств за прошедший день. Об этом сообщается в информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев.

По имеющимся данным, за прошедшие сутки в Сирию с территории других стран возвратились 717 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах» — 143 беженца, а также из Иордании через контрольно-пропускной пункт «Насиб» — 574 человек.

В места постоянного проживания внутри САР вернулись 225 мирных жителей, говорится в документе.

Также отмечается, что сирийские саперы за истекшие сутки разминировали 12,6 гектара территории. Кроме того, они нашли и ликвидировали 44 взрывоопасных предмета, в том числе два самодельных взрывных устройства (СВУ).