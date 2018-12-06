Роспотребнадзор назвал главную причину смертей в России

Москва, 6 декабря. Причиной 63% смертей в России стало неправильное питание, сообщила в четверг пресс-служба Роспотребнадзора. В ведомстве предложили ввести специальные маркировки для продуктов, чтобы информировать потребителей.

«Около 63% смертей в России связаны с алиментарно-зависимыми заболеваниями, а распространенность ожирения среди женщин в 2–2,5 раза выше, чем среди мужчин», — отметили в Роспотребнадзоре.

Специалисты уточнили, что к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, артериальной гипертонии и сахарного диабета приводит чрезмерное потребление сахара, насыщенных жирных кислот и соли.

Снизить потребление этих веществ, считают в Роспотребнадзоре, помогут специальные маркировки, которые наиболее доступным способом будут информировать россиян о составе продуктов. В ведомстве считают, что так россияне смогут определить, какие продукты можно есть без ограничений, а какие нет.

Ранее в Минздраве призвали россиян провести новогодние каникулы с пользой: заняться спортом, встретиться с родными и друзьями и не лежать перед телевизором.