Глава «Лукойла» надеется, что сокращение добычи нефти не станет необходимым

Москва, 6 декабря. Глава нефтяной компании «Лукойл» Вагит Алекперов выразил надежду, что сокращение добычи нефти не станет необходимым. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«Я надеюсь, что, возможно, эти меры [уменьшение объема нефтедобычи] не будут необходимы», — приводит агентство слова главы «Лукойла».

Если Москва согласится на сокращение добычи нефти, на реализацию этого потребуется три-четыре месяца, добавил Алекперов.

По его словам, цена нефти в районе 60 долларов за баррель соответствует потребностям производителей и покупателей. Он отметил, что такая цена должна оставаться на этом уровне в течение января.

В Вене в минувшую среду прошло заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Комитет рекомендовал членам альянса сократить добычу нефти на первое полугодие следующего года, однако не назвал конкретный объем снижения.

Глава «Лукойла» заявил, что компания готова сокращать добычу нефти, если ОПЕК+ решит это сделать, хотя это будет затруднительно сделать зимой по техническим причинам.