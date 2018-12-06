Опубликован топ-10 самых лучших сериалов 2018 года

Лос-Анджелес, 6 декабря. Опубликован топ-10 лучших сериалов уходящего года. Рейтинг составили специалисты Американского института кинематографии (AFI).

В список лучших сериалов 2018 года вошли спин-офф «Во все тяжкие» — «Лучше звоните Солу», драма «Американцы», трагикомедия «Удивительная миссис Мейзел», второй сезон антологии «Американская история преступлений», комедийно-драматическое шоу «Атланта», комедия «Метод Комински», сериал с черным юмором «Барри», а также «Поза», «Наследники» и «Это мы».

Кроме того, в академии определились с перечнем лучших фильмов этого года. В него вошли такие проекты, как «Фаворитка», «Звезда родилась», «Восьмой класс» и другие.

Церемония награждения состоится 4 января 2019 года.

Ранее британский актер Кит Харингтон, известный по роли Джона Сноу в сериале «Игра престолов», заявил, что не станет сниматься в приквеле культового проекта, передает «Газета.ru».