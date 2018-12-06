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Минздрав призвал россиян провести новогодние каникулы с пользой

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Минздрав призвал россиян провести новогодние каникулы с пользой

Москва, 6 декабря. Минздрав призвал россиян во время новогодних праздников проводить время с пользой для здоровья. Главный гериатр ведомства Ольга Ткачева рекомендовала на каникулах заняться спортом, не переедать и не спать слишком долго.

«Сходить в бассейн, в спортивный зал, поиграть, предположим, в теннис в каком-то закрытом помещении. Либо покататься на коньках, на лыжах», — пояснила она в беседе с RT.

Минздрав призвал россиян провести новогодние каникулы с пользой

Ткачева пояснила, что чрезмерное питание, времяпрепровождение перед телевизором и слишком долгий сон не принесут пользы здоровью. Как подчеркнула гериатр, человеку достаточно спать шесть-восемь часов в сутки.

Кроме того, Ткачева посоветовала на праздниках уделить время друзьям, посетить кино и театр. По словам врача, социальная активность и общение особенно полезны в пожилом возрасте.

Новогодние праздники продлятся в России десять дней — с 30 декабря по 8 января. Как передавала «Газета.ру», перед длинными выходными россиянам придется отработать шестидневку. Перенос выходных и праздничных дней правительство РФ утвердило еще в октябре.

Автор: Василий Котов
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