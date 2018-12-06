Роспотребнадзор передаст письма с желаниями россиян Деду Морозу

Москва, 6 декабря. Российские граждане с 6 декабря смогут написать и отправить письмо с желаниями Деду Морозу в общественных приемных Роспотребнадзора. Об этом в четверг сообщается на сайте ведомства.

По информации Роспотребнадзора, дети смогут самостоятельно написать письмо Деду Морозу, пока их родители будут консультироваться у сотрудников Роспотребнадзора.

Письма с желаниями отправят главному Деду Морозу в Великий Устюг, следует из сообщения.

Как сообщала ранее «Газета.Ru», главный российский Дед Мороз порекомендовал россиянам приобретать новогодние ели в горшочках, чтобы после празднования не выбрасывать их, а иметь возможность пересадить деревья в землю.