Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Девятилетний мальчик пропал в Еврейской автономной области

111
0 Оставить комментарий

Девятилетний мальчик пропал в Еврейской автономной области

Биробиджан, 6 декабря. Сотрудники правоохранительных органов и волонтеры ищут девятилетнего мальчика, который пропал в Еврейской автономной области, сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.

Поисками мальчика в настоящее время занимаются сотрудники полиции и Росгвардии. К поискам также подключились волонтеры из ЕАО и Хабаровского края.

«6 декабря 2018 года дежурному следователю следственного отдела по Смидовичскому району поступило сообщение об исчезновении мальчика 2009 года рождения из поселка имени Тельмана Смидовичского района», — сообщили источники в правоохранительных органах.

Девятилетний мальчик пропал в Еврейской автономной области

По факту исчезновения ребенка начата проверка. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Накануне стало известно, что грузовик с 20 тоннами куриного фарша, который перевозил его из Брянской области в Петербург, пропал по пути, передает «Газета.ru».

Автор: Катерина Иванова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.