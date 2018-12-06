Девятилетний мальчик пропал в Еврейской автономной области

Биробиджан, 6 декабря. Сотрудники правоохранительных органов и волонтеры ищут девятилетнего мальчика, который пропал в Еврейской автономной области, сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.

Поисками мальчика в настоящее время занимаются сотрудники полиции и Росгвардии. К поискам также подключились волонтеры из ЕАО и Хабаровского края.

«6 декабря 2018 года дежурному следователю следственного отдела по Смидовичскому району поступило сообщение об исчезновении мальчика 2009 года рождения из поселка имени Тельмана Смидовичского района», — сообщили источники в правоохранительных органах.

По факту исчезновения ребенка начата проверка. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Накануне стало известно, что грузовик с 20 тоннами куриного фарша, который перевозил его из Брянской области в Петербург, пропал по пути, передает «Газета.ru».