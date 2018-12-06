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Сенаторы в США призвали привлечь к ответственности саудовского принца по делу Хашукджи

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Сенаторы в США призвали привлечь к ответственности саудовского принца по делу Хашукджи

Вашингтон, 6 декабря. Американские сенаторы призвали привлечь к ответственности по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи саудовского принца Мухаммеда бин Салмана аль Сауда.

Об этом говорится в резолюции, которую подготовила группа сенаторов во главе с Линдси Грэмом. В документе заявляется, что сенат сделал вывод о причастности принца к убийству на основе «доказательств и анализа, которые были ему предоставлены».

В США заявили, что принц во время убийства нес ответственность за силы безопасности, поэтому его необходимо привлечь к ответственности. Кроме того, резолюция призывает в решительной форме осудить убийство Хашукджи и привлечь к ответственности остальных лиц, которые имеют отношение к произошедшему.

Саудовский журналист Джамаль Хашукджи работал обозревателем The Washington Post. Он пропал 2 октября. На связь Хашукджи перестал выходить после посещения посольства Саудовской Аравии в Турции. Предполагается, что журналист был убит в результате ссоры с сотрудниками консульства. Ранее по подозрению в причастности к убийству был задержан 21 человек.

Автор: Василий Котов
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