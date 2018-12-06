Роскачество назвало топ-10 лучших смартфонов 2018 года

Москва, 6 декабря. Роскачество совместно с Международной ассоциацией организаций потребительских испытаний и исследований качества товаров проанализировало рынок смартфонов и составило перечень лучших. Отмечается, что в список попали 309 моделей.

По данным ведомства, каждый из девайсов исследовался по 229 критериям безопасности качества. Также были проанализированы экономичность батареи, возможности телефона, камера, звонки, смс-сообщения, музыка, навигация и другие параметры.

По итогам исследования Роскачество определило топ-10 лучших телефонов, в тройку лидеров попали Samsung Galaxy Note 9, iPhone XS Max и iPhone XS.

Далее по списку расположились телефоны южнокорейской компании — Samsung Galaxy S9 и Samsung Galaxy S9+.

Во второй пятерке оказались Samsung Galaxy S8, Huawei Mate 20 Pro, iPhone XR, Samsung Galaxy S8+, iPhone 8 Plus, а также Huawei P20 Pro.