Почти 3,8 тысячи жителей Якутии остались без электричества

Москва, 6 декабря. В Якутии без электричества остались почти 3,8 тысячи местных жителей. Об этом сообщил в четверг Ситуационно-аналитический центр Минэнерго РФ. При этом температура воздуха в регионе опустилась до минус 30.

Как уточнили в Минэнерго, отключение высоковольтной линии 110 кВ «Аркагалинская ГРЭС — Нера-Новая» произошло в 04.23 утра по Москве. Электричество в Оймяконском улусе Якутии перестало поступать в дома 3 800 человек, также без электроснабжения остались промышленные потребители.

В настоящее время специалисты проводят аварийно-восстановительные работы. Общая мощность отключенных потребителей составила 28 МВт.