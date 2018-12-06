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Второй военнослужащий найден в районе столкновения двух военных самолетов США

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Второй военнослужащий найден в районе столкновения двух военных самолетов США

Москва, 6 декабря. Спасатели нашли второго американского военнослужащего в районе столкновения двух военных самолетов США McDonnell Douglas F/A-18 Hornet и KC-130, передает NHK.

О состоянии спасенного военного телеканал не сообщает. Ранее Корпус морской пехоты ВС США проинформировал о спасении одного из семи членов экипажа двух самолетов. В настоящее время продолжаются поиски остальных военных, которые находились на бортах истребителя и КС-130.

Столкновение двух американских военных самолетов произошло в районе японского острова Сикоку. Самолеты принадлежат авиабазе морской пехоты США в японской префектуре Ямагути. Предполагается, что инцидент мог произойти во время дозаправки самолетов.

Автор: Василий Котов
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