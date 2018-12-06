ЦБ России отозвал лицензию у «Златкомбанка»

Москва, 6 декабря. Банк Российской Федерации с 6 декабря отозвал лицензию у столичного «Златкомбанка». Об этом сообщается на сайте регулятора.

Согласно имеющейся информации, по величине денежных активов на 1 ноября финансово-кредитная организация занимала 405-е место в банковской системе России.

По данным ЦБ, «Златкомбанк» регулярно занижал величину принимаемого кредитного риска, в связи с чем Банк России неоднократно предъявлял требования о досоздании запасных резервов на вероятные потери. В работе банковского учреждения выявлены систематические нарушения законодательства и нормативных актов регулятора в сфере противодействия легализации доходов, полученных незаконным способом.

Кроме того, в деятельности организации были зафиксированы признаки нечестных действий руководства по выводу ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков, следует из сообщения регулятора.