Экс-аналитик Пентагона объяснил, что стоит за желанием США выйти из ДРСМД

Вашингтон, 6 декабря. За желанием американских властей выйти из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) может стоять намерение открыть путь для новой «волны расходов» на усиление военно-промышленного комплекса (ВПК). Таким мнением поделился экс-аналитик Пентагона Чак Спинни.

«Военно-промышленный комплекс США ведет гонку ядерных вооружений, которая втягивает мир в новую холодную войну», — считает эксперт.

Он обратил внимание на то, что Белый дом, скорее всего, хочет использовать выход из ДРСМД для запуска еще большего количества проектов по ядерному оружию, передает РИА Новости.

Накануне президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Москва выступает против разрушения ДРСМД, но вынуждена будет отреагировать на выход из него Вашингтона.

В минувший вторник госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Штаты призывают РФ «вернуться к выполнению договора о РСМД в течение 60 дней».

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявлял, что США планируют выйти из договора РСМД, потому что, по его словам, РФ «нарушает договоренности».