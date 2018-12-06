Минэкономразвития освободит бизнес от ряда барьеров до конца года

Москва, 6 декабря. Минэкономразвития планирует до конца 2018 года принять более 200 мер, которые снимут ряд барьеров для бизнеса. В частности, российских предпринимателей могут освободить от налоговой отчетности.

«Мы очень надеемся, что до конца этого года более 200 инициатив будут приняты», — сообщила в четверг директор департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России Милена Арсланова.

Она уточнила, что предлагаемые изменения устранят или упростят административные и прочие барьеры для предпринимательства. По словам Арслановой, ряд инициатив касается институциональных преобразований.

Так, ведомство собирается выработать особые меры для поддержки бизнесменов, занимающихся социальной сферой, и меры, которые помогут малому и среднему бизнесу включиться в сферу туризма. Кроме того, предприниматели, использующие контрольно-кассовую технику, смогут не предоставлять налоговую отчетность.

Ранее Минэкономразвития сообщило, что в 2019 году малый и средний бизнес в России поддержат 90 банков.