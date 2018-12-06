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Содержавшийся под стражей россиянин умер в больнице Флориды

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Содержавшийся под стражей россиянин умер в больнице Флориды

Майами, 6 декабря. Россиянин Герман В., который в июне минувшего года был арестован за незаконное пребывание на территории США по окончании действия срока визы и с того момента находился под стражей, скончался в одной из флоридских клиник. Об этом сообщается в опубликованном в четверг заявлении иммиграционной и таможенной полиции США.

По данным американского ведомства, 56-летний мужчина умер в прошедшую пятницу из-за остановки сердца, врачи боролись за его жизнь, но реанимировать россиянина не удалось.

В релизе инстанции сообщается, что россиянин за два дня до смерти был переведен из другого медицинского учреждения после того, как он решил прекратить любое лечение. В документе также отмечено, что причина кончины гражданина РФ расследуется, но на данный момент есть основания полагать, что смерть наступила по биологическим причинам из-за сердечно-сосудистого заболевания.

Отмечается, что Герман В. по распоряжению федерального иммиграционного судьи от декабря минувшего года, должен был покинуть страну.

Автор: Андрей Крылов
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