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Около 30 авиарейсов задержано или отменено в Москве из-за снегопада

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Около 30 авиарейсов задержано или отменено в Москве из-за снегопада

Москва, 6 декабря. В четверг из-за снегопада в столичных аэропортах задержали или отменили 26 рейсов. Об этом сообщил сервис «Яндекс.Расписание».

Согласно опубликованным данным, 18 рейсов были задержаны, восемь самолетов не вылетели из Москвы. По данным на 07.19 утра, вылет шести рейсов задержали во «Внуково», четыре отменили. В аэропорту «Домодедово» было задержано пять рейсов, отменено четыре. В «Шереметьево» отложили вылет шести самолетов.

Ранее синоптики предупредили москвичей о снегопаде и гололедице. Ожидается, что в четверг температура в центральном регионе опустится до минус шести.

Автор: Василий Котов
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