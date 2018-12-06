Названа причина резкого подорожания яиц в России

Москва, 6 декабря. Куриные яйца в течение последней недели стали дороже на 2,6 процента. Об этом сообщает в четверг пресс-служба Росстата.

По словам управляющего партнера Agro and Food Communications Ильи Березнюка, для такого роста цен нет объективных причин.

Эксперт отметил, что на российском рынке производство куриного яйца только росло, в текущем году оно достигнет отметки в 45 миллиардов штук.

Березнюк также указал, что большинство производителей продают свою продукцию по себестоимости, а кто-то даже идет на уменьшение цены, сообщает «Российская газета».

По его мнению, данный продукт вырос в цене из-за огромного спроса перед Новым годом.

«Скорее рост цен на куриное яйцо — это сезонное предновогоднее явление. Несмотря на то, что сейчас только начало декабря, идет подготовительный этап», — уверен специалист.

Березнюк также добавил, что предприятия хотят сделать прибыль к концу года. При этом эксперт уточнил, что повышение стоимости яйца приведет к уменьшению спроса покупателей. Цены могут подняться к новогодним праздникам в пределах 5-10%, предрекает эксперт.