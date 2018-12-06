По следам совещания в Санкт-Петербурге: в ВМФ России готовятся к освоению необитаемых аппаратов и безэкипажных судов

В Санкт-Петербурге подвели итоги расширенного совещания Министерства обороны РФ о создании учебно-научной базы Военно-морского флота в Кронштадте. Эти планы на самом деле впечатляют и свидетельствуют о качественно новом инновационном подходе, который демонстрируют в военном ведомстве России.

Итак, на Балтике у российских военных появится морской кластер — по-русски гроздь — научно-образовательных комплексов. Это слияние науки и образования должно обеспечить России возвращение в ряд ведущих морских держав мира. Процесс этот не сиюминутный, платформа закладывается на десятилетия, но результат обязательно последует.

Как уже сообщало Федеральное агентство новостей, решение о начале строительства в будущем году объектов кластера ВМФ в Кронштадте — городе Морской славы России — перед военными, представителями администрации города, области и представителями СМИ озвучил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

По словам главы военного ведомства, появление научно-образовательного комплекса стало очередным этапом масштабной программы строительства и реконструкции, которую проводит в Санкт-Петербурге Минобороны. Только по линии военного ведомства в инфраструктуру и экономику северной столицы России за последние несколько лет было вложено порядка триллиона рублей. Речь идет о создании новых объектов промышленности и сооружений, а также о восстановлении зданий, имеющих культурную и историческую ценность.

Суммы, озвученные министром обороны, тоже впечатляют — мы уже почти забыли нищие 90-е годы прошлого века, где жалованье военным задерживалось по полгода, флот стоял на плотном «приколе», хронически не хватало топлива, а слова о каком-то развитии воспринимались как издевательство.

После вступительного слова министра обороны Сергея Шойгу и выступления и.о. губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова участники совещания с интересом ознакомились с докладом главнокомандующего Военно-морским флотом России адмирала Владимира Королева, который емко рассказал о современных разработках, связанных с созданием единой учебно-научной базы военных моряков.

Как отметил главком ВМФ, в процессе исследований и военно-научного сопровождения строительства новых кораблей в центре в Кронштадте будут созданы условия для перехода к реализации принципа «От оперативно-тактических требований к реальному кораблю».

Говоря о содержании научных разработок нового кластера, Владимир Королев рассказал о его главном компоненте — «имитационно-моделирующем комплексе ВМФ».

«Уникальность этого комплекса заключена в возможности многовариантного моделирования перспективных кораблей по всему спектру вооружения», — рассказал главком ВМФ.

По его словам, комплекс основан на передовых технологиях и, что называется, «заглядывает за горизонт».

В Кронштадте будет задействован комплекс морских робототехнических систем, что даст возможность обеспечить проведение научных исследований с привлечением курсантов и слушателей. В приоритете здесь создание перспективных образцов необитаемых надводных и подводных аппаратов и безэкипажных катеров.

Также главком ВМФ России поделился планами создания в Кронштадте образовательного научно-лабораторного комплекса корабельных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Это позволит проводить исследования в условиях, максимально, приближенных к корабельным, имитируя движение, качку и сложную электромагнитную обстановку.