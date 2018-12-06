США отправило эсминец к берегам Приморского края | 6 декабря | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

США отправили эсминец USS McCampbell к берегам Приморского края Командование США отправило эсминец USS McCampbell к берегам Приморского края России. 5 декабря он прошел в непосредственной близости от залива Петра Великого в Японском море у южного побережья Приморского края России. Согласно заявлению пресс-секретаря Тихоокеанского флота США, Вашингтон отправил свой корабль, чтобы бросить вызов «чрезмерным морским претензиям России». Как подчеркнул представитель ВМС США, Америка не собирается признавать за Россией права на часть водных территорий, заявив, что Москва претендует на районы, превышающие 12 миль от побережья, установленных международным правом.

Два самолета США столкнулись над морем у берегов Японии У побережья Японии произошло столкновение транспортного самолета С-130 и истребителя F-18 корпуса морской пехоты США. Сообщается, что на борту двух самолетов находились семь человек. Пока спасти удалось лишь одного. Развернута поисково-спасательная операция, в корой участвуют и японские самолеты. Корпус морской пехоты США уже выступил с официальным заявлением, в котором подтвердил факт авиакатастрофы. По предварительной информации, инцидент произошел во время дозаправки в воздухе.

В ОЗХО подтвердили отсутствие производства химоружия в САР В Сирии отсутствует деятельность по производству отравляющих веществ. Об этом говорится в докладе всемирной организации по контролю за бывшими сирийскими объектами по производству химоружия. Так, эксперты Организации по запрещению химоружия провели третий раунд осмотра подземных сооружений в Сирии. В ходе него подтвердилось, что на пяти объектах по-прежнему не ведется деятельности, которая запрещена Конвенцией о химическом оружии, сообщается в документе.