Трамп проехал 230 метров от Белого дома на лимузине в сопровождении восьми машин

Вашингтон, 6 декабря. Американский лидер Дональд Трамп вместе с первой леди США Меланьей встретился во вторник с родственниками скончавшегося в возрасте 94 лет экс-президента Джорджа Буша, которых разместили в гостевой резиденции Белого дома. Глава США преодолел путь в 230 метров на лимузине в сопровождении кортежа из восьми машин.

Как пишет The Washington Post, резиденция почетных гостей президента и правительства США (Blair House) расположена прямо напротив Белого дома в 30 секундах ходьбы.

«Президенты, включая предшественника Трампа [Барака Обаму], прежде прогуливались до Блэр-хауса», — отмечал пресс-секретарь Совета национальной безопасности при Белом доме при администрации 44-го главы США Эдвард Прайс.

В Блэр-хаус традиционно принимают глав государств и кабинетов министров, приезжающих в Вашингтон, а также членов их делегаций.