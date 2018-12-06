Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Трамп проехал 230 метров от Белого дома на лимузине в сопровождении восьми машин

50
0 Оставить комментарий

Трамп проехал 230 метров от Белого дома на лимузине в сопровождении восьми машин

Вашингтон, 6 декабря. Американский лидер Дональд Трамп вместе с первой леди США Меланьей встретился во вторник с родственниками скончавшегося в возрасте 94 лет экс-президента Джорджа Буша, которых разместили в гостевой резиденции Белого дома. Глава США преодолел путь в 230 метров на лимузине в сопровождении кортежа из восьми машин.

Как пишет The Washington Post, резиденция почетных гостей президента и правительства США (Blair House) расположена прямо напротив Белого дома в 30 секундах ходьбы.

«Президенты, включая предшественника Трампа [Барака Обаму], прежде прогуливались до Блэр-хауса», — отмечал пресс-секретарь Совета национальной безопасности при Белом доме при администрации 44-го главы США Эдвард Прайс.

В Блэр-хаус традиционно принимают глав государств и кабинетов министров, приезжающих в Вашингтон, а также членов их делегаций.

Автор: Андрей Крылов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.