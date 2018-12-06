Михалкову обидно, что западные фильмы собирают в российском прокате миллиарды

Москва, 6 декабря. Председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков поддержал предложение по ограничению проката американских фильмов на территории России. Об этом прославленный режиссер рассказал журналистам перед вручением кинопремии «Событие года».

По словам Михалкова, россияне отдают слишком много денег тем людям, которые их не уважают.

«Нам объявляют санкции, нас пытаются нагнуть, а мы отдаем им деньги», — заявил Михалков.

Он подчеркнул, что ему обидно, что голливудское кино собирает миллиарды в российском прокате.

По словам режиссера французский кинематограф «поднялся» благодаря дозированию в прокате зарубежного кино. Отметим, что Михалков не смог назвать оптимальное соотношение зарубежных и российских фильмов в прокате. Режиссер подчеркнул, что «все надо считать».