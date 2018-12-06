Украинские силовики нарушили перемирие в ЛНР 12 раза за сутки

Луганск, 10 февраля. Украинские военнослужащие 12 раз за прошедшие сутки нарушили «режим тишины» и обстреляли позиции Народной милиции, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, район села Калиново украинские военнослужащие обстреляли четыре раза. Также ВСУ применили стрелковое оружие и гранатометы в районе сел Новозвановка и Троицкое. Кроме того, позиции народной милиции ЛНР попали под обстрел в селах Калиновка, Красный Яр, Нижнее Лозовое, Желтое и Лозовое.

Напомним, военный конфликт в Донбассе продолжается с апреля 2014 года. Киев ввел войска на территорию Донецкой и Луганской народной республики, после того как ЛНР и ДНР объявили о своей независимости. Жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.