«Кошка скребет на свой хребет»: россиян не впечатлил демонстративный проход эсминца ВМС США около российской базы

Москва, 6 декабря. Россиян не впечатлил демонстративный проход эсминца ВМС США McCampbell около российской базы в заливе Петра Великого в Приморье.

McCampbell в среду прошел в непосредственной близости от залива Петра Великого, где располагается база Тихоокеанского флота России. Об этом сообщили ВМС США. В заявлении представителя американского Тихоокеанского флота Рейчел Макмарр говорится, что эсминец прошел в окрестностях российской военной базы, «чтобы бросить вызов чрезмерным морским претензиям России», а также «поддержать права, свободы и законное использование моря».

Макмарр подчеркнула, что США не признают претензии Москвы на водные территории. По ее словам, Россия претендует на районы, которые намного превышают гарантируемые международным правом 12 миль от российского побережья.

Россиян не впечатлила акция американских ВМС. Пользователи в соцсетях отмечают, что McCampbell не осмелился войти в территориальные воды России, поэтому российские моряки просто не заметили якобы брошенный «вызов».

«Воздух только испортил!», — написал пользователь karramba2.

«Это чего, типа напугать пытались? Блин, ну как дети малые... Проплыл в водах общего пользования, а уж гонору-то, гонору... Герои. Штаны-то хоть у всех сухие?» — поинтересовался rfn1.

Да ради бога, пускай... "плавает", можно подумать,что кто-то возражает, только границу пускай не вздумает нарушать... Это у янки "истерика" начинается сразу, как только кто-то решит проинспектировать их границу...) — Valery Volkov (@VaVo_rus) December 5, 2018

«Он что, вошел в наши территориальные воды? Рядом поплавал. США опускаются ниже плинтуса, детский лепет — я прошел вдоль твоего забора, значит я крутой», — возмутился bjbkibd.

Т.е. бравые американы не то, что в терроториальные воды России не заплыли, они даже в "спорные воды", которые как бы ничейные, заходить не стали.

Перемога! — 86% Пустоты (@pirsuspro) December 5, 2018

Некоторые пользователи высказали мнение, что Россия должна ответить на действия американских моряков.

«Кошка скребет на свой хребет, индейцев жалко — они-то причем, если пришелец беситься», — написал Михаил Салмин.