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Пьяные пассажиры задержали рейс из Новосибирска в Москву

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Пьяные пассажиры задержали рейс из Новосибирска в Москву

Новосибирск, 6 декабря. Авиарейс «Новосибирск  — Москва» был задержан на полтора часа из-за трех пьяных пассажиров, которым было отказано в перелете. Инцидент произошел в новосибирском аэропорту «Толмачево».

Троих мужчин сняли с рейса по решению авиакомпании. На борту обнаружили, что мужчины находятся в состоянии алкогольного опьянения, несмотря на то, что они вели себя спокойно.

По словам источника в правоохранительных органах мужчинам грозит административное нарушение по статьям 20.21 КоАП РФ «Появление в общественном месте в состоянии опьянения», сообщает ТАСС.

Отметим, что салон самолета нетрезвым пассажирам помогли покинуть сотрудники транспортной полиции.

Автор: Денис Коробейников
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