Украинский адмирал предложил обменять его на арестованных за провокацию в Керченском проливе моряков

Киев, 6 декабря. Командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко заявил, что готов оказаться в российской тюрьме, если Москва отпустит принимавших участие в провокации в Керченском проливе украинских моряков.

В интервью журналу Bild Воронченко назвал задержание экипажей украинских военных кораблей незаконным. Тем не менее, командующий ВМСУ сообщил, что готов добровольно отправиться в российскую тюрьму, если Россия освободит моряков.

Инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября, когда три корабля Военно-морских сил Украины вошли в территориальные воды России. Военные суда следовали в Азов и не реагировали на предупреждения российских пограничников. Погранслужба РФ была вынуждена применить оружие и задержать корабли. По решению суда экипажи кораблей арестованы, в настоящее время моряки находятся в московских СИЗО. В России считают действия ВМС Украины провокацией.

Киев предложил Москве обменять заключенных по формуле «42 на 89». Украинская сторона предлагает включить в число обмениваемых 24 нарушивших российскую границу военных, сообщает Газета.ru. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ может рассмотреть возможность обмена задержанных моряков, отмечает издание.