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Экономика

Российский бизнес в 2019 году поддержат 90 банков — Минэкономразвития

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Российский бизнес в 2019 году поддержат 90 банков — Минэкономразвития

Хабаровск, 6 декабря. Список российских банков аккредитованных для поддержки малого и среднего бизнеса будет многократно. Об этом заявила журналистам директор департамента инвестиционной политики и развития Милена Арсланова

По ее словам, в следующем году количество таких кредитно-финансовых организации будет равняться 90.

«Мы будем включать туда [в пул аккредитованных банков. —Прим. ФАН] даже банки с базовой лицензией, то есть мы рассчитываем, что это будет до 90 банков», — рассказала Арсланова журналистам.

По ее словам, наибольшую поддержку от государства получает дальневосточный бизнес. Так, государство оказывает ему поддержку в виде целевых субсидий.

«Я уверена, что у Дальнего Востока есть все шансы отхватить приятный кусок пирога, но для этого надо, чтобы предприниматель все-таки пришел в банк», — заявила Арсланова.

Автор: Денис Коробейников
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