Российский бизнес в 2019 году поддержат 90 банков — Минэкономразвития

Хабаровск, 6 декабря. Список российских банков аккредитованных для поддержки малого и среднего бизнеса будет многократно. Об этом заявила журналистам директор департамента инвестиционной политики и развития Милена Арсланова

По ее словам, в следующем году количество таких кредитно-финансовых организации будет равняться 90.

«Мы будем включать туда [в пул аккредитованных банков. —Прим. ФАН] даже банки с базовой лицензией, то есть мы рассчитываем, что это будет до 90 банков», — рассказала Арсланова журналистам.

По ее словам, наибольшую поддержку от государства получает дальневосточный бизнес. Так, государство оказывает ему поддержку в виде целевых субсидий.