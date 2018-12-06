Самую большую механическую игрушку в России покажут в Москве

Москва, 6 декабря. Арт-объект «Самая большая механическая игрушка в России» будет представлен сегодня в одном из столичных торговых центров.

В торгово-развлекательном комплексе «Хорошо!», расположенном на северо-западе российской столицы 6 декабря будет представлена «Самая большая механическая игрушка в России». Арт-объект нельзя будет приобрести — как ожидается, он займет постоянное место в фойе торгового комплекса, заняв пространство с первого по четвертый этаж. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в руководстве компании-девелопера ТРЦ.

Высота «игрушки» составляет 22 метра, она включает 12 механических кукол — представителей различных профессий, которые будут приходить в движение каждый час. Кроме того, в состав арт-объекта входят часы с водным шоу. Создатели «Самой большой игрушки» рассказывают, что она будет представлять собой «историю сотворения и развития мира и цивилизации с момента большого взрыва до сегодняшнего дня».

«Наша игрушка выполнена с использованием цифровых поверхностей с авторским видео и звуком. У арт-объекта будет кинетический потолок с 500 полноцветными шарами», — сообщил представитель компании-девелопера.

«Самая большая механическая игрушка» уже претендует на то, чтобы попасть в Книгу рекордов России — заявка компании прошла проверку экспертного совета Книги рекордов и ожидается, что соответствующий сертификат будет вручен во время церемонии открытия арт-объекта, которая начнется сегодня в полдень.