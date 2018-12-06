Видео падения первой ступени Falcon 9 появилось в Сети

Нью-Йорк, 6 декабря. Видео с падением первой ступени ракеты носителя Falcon 9 в Атлантический океан появилось в Сети.

Его опубликовал в своем Twitter основатель компании Space X Илон Маск. По его словам, двигатели вовремя стабилизировали вращение ракеты, и она благополучно приземлилась в воду.

Engines stabilized rocket spin just in time, enabling an intact landing in water! Ships en route to rescue Falcon. pic.twitter.com/O3h8eCgGJ7 — Elon Musk (@elonmusk) December 5, 2018

Первая ступень ракеты носителя Falcon 9 упала в Атлантический океан во время попытки возвращения на космодром во Флориде после запуска корабля Dragon. Как сообщил Илон Маск, падение ракеты-носителя связано с проблемой с гидравлическим насосом.