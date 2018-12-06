Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Технологии

Видео падения первой ступени Falcon 9 появилось в Сети

34
0 Оставить комментарий

Видео падения первой ступени Falcon 9 появилось в Сети

Нью-Йорк, 6 декабря. Видео с падением первой ступени ракеты носителя Falcon 9 в Атлантический океан появилось в Сети.

Его опубликовал в своем Twitter основатель компании Space X Илон Маск. По его словам, двигатели вовремя стабилизировали вращение ракеты, и она благополучно приземлилась в воду.

Первая ступень ракеты носителя Falcon 9 упала в Атлантический океан во время попытки возвращения на космодром во Флориде после запуска корабля Dragon. Как сообщил Илон Маск, падение ракеты-носителя связано с проблемой с гидравлическим насосом.

Автор: Денис Коробейников
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.