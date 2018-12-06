Общежития и хостелы в России будут строить по новым правилам

Москва, 6 декабря. В России вступают в силу новые правила строительства общежитий и хостелов, согласно которым студентам и аспирантам полагается больше места, а хостелы должны будут иметь отдельный вход с улицы.

Документ, утвержденный министерством строительства РФ, касается как проектов нового строительства, так и реконструируемых или ремонтируемых капитально зданий.

Так, правила, вступившие в силу с 6 декабря, устанавливают новые нормы жилой площади в общежитиях. Если раньше на одного жильца полагалось не менее 6 кв м площади, то теперь эта цифра остается актуальной лишь для рабочих общежитий. Студентам и аспирантам выделяется больше «жизненного пространства» — не менее 7,5 и 10 квадратных метров соответственно.

Правила ограничивают и количество проживающих в одной комнате. Четверых можно поселить вместе лишь на срок до трех месяцев, более продолжительное время в комнате совместно могут проживать не более трех человек.

Что касается хостелов, то теперь их владельцам придется задуматься об отдельном входе, который должен вести прямо на улицу. Новый документ наделяет хостелы «звездностью». В зависимости от условий проживания и материально-технической оснащенности хостелам могут быть присвоены категории от «без звезд» до «двух звезд».

По мнению экспертного сообщества, необходимость принятия новых правил проектировки общежитий и хостелов назрела уже давно и вызвана потребностью в унификации стандартов и сокращению количества нарушений различных норм.

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