Горбачев предупредил, что мир находится на грани новой гонки вооружений и конфронтации

Нью-Йорк, 6 декабря. Экс-президент СССР, бывший генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев заявил, что в мире возникла опасность новой гонки вооружений. Об этом политик написал в статье для журнала Time.

По словам Горбачева, он и 41-й президент США Джордж Буш-старший заложили основу для партнерства России и Соединенных Штатов. Но в настоящее время мир снова оказался на грани конфронтации.

«Эти результаты, имеющие историческое значение, сейчас под угрозой. Мир сейчас на грани новой конфронтации и новой гонки вооружений», — заявил Михаил Горбачев.

Экс-президент СССР отметил, что после ухода с государственных должностей они с Бушем-старшим часто обсуждали угрожавшие миру на планете тревожные тенденции и иногда расходились в оценках событий, но соглашались в том, что завершение холодной войны не было победой одной стороны над другой. По его словам, отвести угрозу разрушительной войны в наши дни можно лишь общими усилиями.

Ранее Михаил Горбачев уже предупреждал о начале новой гонки вооружений, сообщает Газета.ru. В октябре экс-президент СССР заявил, что ее началом станет решение Вашингтона выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).