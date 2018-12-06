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Введение нового стандарта автомобильных номеров в России могут перенести на август

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Введение нового стандарта автомобильных номеров в России могут перенести на август

Москва, 6 декабря. Автомобильные номера нового стандарта могут появиться в России с августа 2019 года, а не с 1 января, как было запланировано ранее. С соответствующим предложением Госавтоинспекция обратилась к Росстандарту.

В пресс-службе Росстандарта заявили, что предложение находится на рассмотрении. Перенос введения нового стандарта номеров связан со стремлением МВД исключить «необоснованные расходы федерального бюджета», сообщает «Коммерсант».

Напомним, что изменения позволят владельцам японских и американских автомобилей использовать штатные крепления под номерные знаки. Так, новый ГОСТ позволит устанавливать на автомобили прямоугольные задние номера, которые будут соответствовать западным аналогам. Кроме того, владельцам иномарок разрешать делать отверстия в определенных местах номера, подходящие к штатным креплениям.

Автор: Денис Коробейников
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