Британия остановит выдачу виз инвестора в целях борьбы с оргпреступностью

Лондон, 6 декабря. Власти Великобритании планируют прекращают выдачу виз инвестора в целях борьбы с организованной преступностью и отмыванием денег на территории Соединенного королевства.

Об изменениях в визовой политике Британии сообщает газета The Times. По мнению авторов статьи, такой шаг Лондона станет «ударом по олигархам», для которых виза инвестора была возможностью получить вид на жительство, а затем и гражданство Великобритании по упрощенной процедуре. Для получения визы данной категории необходимо было вложить в экономику королевства примерно 2,55 млн долларов, после чего в течение пяти лет инвестор мог рассчитывать на получение постоянного вида на жительство.

Как заявила заместитель министра внутренних дел Великобритании по вопросам иммиграции Кэролайн Ноукс, страна всегда останется открытой для «настоящих инвесторов», однако Лондон не потерпит тех, кто «злоупотребляет системой».

«Поэтому я ввожу новые меры, которые должны гарантировать, что только настоящие инвесторы, готовые поддерживать британский бизнес, смогут воспользоваться преимуществами нашей иммиграционной системы», — сообщила Ноукс.

По данным британского МВД, за последнее десятилетие возможностью получить визу инвестора воспользовались более трех тысяч инвесторов, причем две трети из них — это граждане России и Китая.

Как отмечают в ведомстве, уже поданные заявления на визы будут рассмотрены в прежнем порядке, однако новые перестанут принимать до дальнейших распоряжений.

Вместе с тем, как сообщает телеканал «360», со следующего года туристам станет проще оформлять заявления на получение британской визы — с помощью удаленного сервиса TLS Connect они смогут отсканировать и загрузить сопровождающие документы, оформить любые дополнительные услуги и забронировать время их подачи в удобном визовом центре.