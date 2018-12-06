Американская военная база может появиться недалеко от Калининграда

Москва, 6 декабря. Американская военная база может появиться на территории Польши в городе Ожиш, расположенного недалеко от Калининграда. Переговоры между Варшавой и Вашингтоном по этому вопросу подтвердили российским журналистам в польском МИД.

В настоящий момент рассматривается несколько мест для расположения базы США, самое вероятно место — город Ожиш, в котором есть необходимая инфраструктура, а также полигон, сообщил источник в польских дипломатических кругах журналистам «Известий».

По его словам, населенный пункт находится в 120 километрах от польско-литовской границы, являясь стратегически важной точкой. Если американские военные расположат на территории Ожиша свою базу, то они смогут обеспечить безопасность Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, подчеркнул источник «Известий».

Напомним, что в сентябре Варшава заявила о готовности разместить на территории Польши американскую военную базу с неофициальным названием «Форт Трамп». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в случае размещения базы Москва не допустит «нарушения паритета».

По словам члена комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франца Клинцевича, если база появится на территории Польши, то объект «моментально будут запланировано в качестве цели для огневого поражения». Клинцевич подчеркнул, что действия Варшавы необоснованны с экономической точки зрения и опасны с военной точки зрения.