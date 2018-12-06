Минстрой начал отбор технологий для проекта «Умный город»

Москва, 6 декабря. Министерство строительства и ЖКХ начало отбор технологий, которые будут внедряться в пилотных городах проекта «Умный город».

Рабочей группе предстоит проанализировать более 100 проектов и представить стандарт «смарт-сити», сообщает со ссылкой на материалы к заседанию газета «Известия». Среди ноу-хау есть мобильные приложения для управляющих компаний и граждан, умные детские площадки, «лежачие светофоры», системы дистанционного сбора данных счетчиков, подземные мусорные баки, велодорожки и многое другое. Все проекты распределят по видам инфраструктурных и управленческих задач.

«В ближайшее время все проекты будут типизированы по видам управленческих и инфраструктурных задач, решением которых они служат. При наличии какой-то конкретной городской проблемы из нескольких проектов можно будет выбрать наиболее подходящий по характеристикам, цене, срокам исполнения или иным критериям», — цитирует замглавы Минстроя Андрея Чибиса издание.

Чиновник отметил, что для Минстроя одинаково важны комплексные и точечные решения. Какой проект внедрить будут выбирать главы городов, опираясь на набор основных мероприятий стандарта «смарт-сити», а также оценки потребителей и экспертов. Первую версию включающего критерии отнесения городов к разряду «умных» документа планируется представить на заседании 6 декабря.