Отец Бутиной рассказал, что у семьи нет денег на адвокатов

Москва, 6 декабря. Задержанная в США россиянка Мария Бутина может остаться без адвокатов, у ее семьи нет средств для оплаты защитников. Об этом заявил отец россиянки Валерий Бутин.

По его словам, чтобы адвокаты продолжали защищать Бутину необходимо заплатить несколько миллионов рублей. Таких денег у семьи россиянки нет.

«Самое ужасное, что сейчас может произойти, это то, что адвокаты перестанут работать», — заявил Валерий Бутин в беседе с «Известиями».

Он напомнил, что для помощи Бутиной был создан «Фонд Марии Бутиной», в который неравнодушные люди могут пожертвовать деньги, однако собранных средств не хватает для покрытия всех расходов.

Валерий Бутин рассказал, что тюремная администрация продолжает давить на россиянку, требуя признать вину в обмен на получение российского гражданства.

«Она не пойдет ни на какую сделку со следствием, в результате которой ей придется признать не совершенные ею преступления», — подчеркнул Валерий Бутин.

Отец россиянки также рассказал, что Бутина находится в одиночной камере тюрьмы города Александрия уже более двух недель. Он пояснил, что ее поместили туда после того, как она «передала другой заключенной номер своего адвоката».

Напомним, Марию Бутину арестовали 15 июля по обвинению во вмешательстве в политику США путем лоббирования интересов России. Россиянка не признает своей вину. МИД России неоднократно требовал от США освободить Бутину, называя обвинения в ее адрес сфабрикованными.