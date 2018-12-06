Сирия: около 130 школ в городе Алеппо восстановлены после войны

Алеппо, 6 декабря. Власти Сирийской Арабской Республики восстановили около 130 школ в городе Алеппо и более 360 — на востоке одноименной провинции.

О результатах работы по восстановлению образовательных учреждений Алеппо журналистам рассказал представитель местных властей.

«Восстановлено 130 школ в освобожденных районах города и 340 школ в восточной части провинции. Всего в провинции Алеппо сейчас работают 1349 школ», — сообщил чиновник.

Как особо отмечают власти Алеппо, часть школ в провинции была разрушена до основания, их пришлось строить в буквальном смысле с нуля.

«Во время войны классы на верхних этажах заняли боевики-минометчики, а в подвале они устроили госпиталь. Классные комнаты использовали для проведения операций», — рассказал директор одной из школ Хамид аль-Омар.

По словам руководителя, его школа была восстановлена за несколько месяцев, после чего в ней начался образовательный процесс.

Специалисты, работающие над восстановлением школ отмечают, что самым сложным этапом для них стал разбор завалов. Работы приходилось постоянно приостанавливать, потому что руины были нашпигованы неразорвавшимися боеприпасами и каждый раз нужно было вызывать саперов.

Как сообщало ранее Федеральное агентство новостей, всего к началу учебного года в Сирийской Арабской Республике было восстановлено более 1000 школ.