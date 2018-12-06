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В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,7

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В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,7

Джакарта, 6 декабря. В четверг на острове Ломбок в Индонезии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

По данным сейсмологов, очаг землетрясения находился в 5 км от города Матарам. Толчки произошли на глубине 30 км. О разрушениях и пострадавших сведений не поступало.

Ранее мощное землетрясение произошло на Аляске. Из-за подземных толчков в качестве меры предосторожности была приостановлена работа Трансаляскинского нефтепровода (ТАНП), сообщает Газета.ru. После землетрясения специалисты зафиксировали более тысячи афтершоков.

Автор: Константин Терехов
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