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Технологии

Новый метод зарядки дронов разработали в России

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Новый метод зарядки дронов разработали в России

Москва, 6 декабря. Российские инженеры разработали метод зарядки беспилотных летательных аппаратов на основе преобразования энергии лазерного луча в электрическую.

Система зарядки состоит из источника излучения, приемника-преобразователя, а также системы наведения. Благодаря этой разработке дроны можно заряжать на расстоянии до полутора километров, однако только при ясной погоде. Так, в дождь, снег и сильный туман луч зарядки может не дойти до приемника, сообщают «Известия».

«Сам приемник представляет собой аналог обычной солнечной батареи, только настроенный на поглощение лазерного света», — рассказал журналистам один из разработчиков технологии Данил Овчинников.

По его словам, солнечная батарея имеет низкий КПД: около 30% из-за того, что солнечный свет имеет широкий спектр волн. Специалисты компании «Оптоэнерготрейд»  разработали приемники под конкретную длину волны с эффективность в 60%.

Разработчики в будущем планируют создать систему электроснабжения дрона с помощью оптоволокна. Это позволит снабжать его энергией даже при плохой погоде.

Автор: Денис Коробейников
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