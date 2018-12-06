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Немецкий журналист рассказал о «неубиваемом» советском внедорожнике «Нива»

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Немецкий журналист рассказал о «неубиваемом» советском внедорожнике «Нива»

Берлин, 6 декабря. Немецкий журналист Хольгер Аппель назвал советский малый внедорожник «Нива» дешевым и «неубиваемым» автомобилем. Мнением эксперт поделился в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Нива» выпускается с 1977 года, в настоящее время внедорожник производится под маркой Lada 4x4. Хольгер Аппель пишет о своем опыте вождения «Нивы» в середине 80-х годов прошлого века. По словам журналиста, автомобиль ужасно вел себя на асфальте, но отлично справлялся с бездорожьем.

«Но по нерасчищенной заснеженной дороге к дому она ехала победоносно — «Лада Нива», невзрачная, дешевая, неубиваемая, с полным приводом», — написал Аппель.

Корреспондент отметил, что спустя 40 лет внедорожник выглядит и ездит точно так же. Аппель подчеркнул, что даже в наши дни у автолюбителей «начинают гореть глаза», когда они видят «Ниву».

Ранее Газета.ru сообщала, что на московском автосалоне показали концепт Lada 4x4 Vision. Автомобиль отличается новыми фирменными чертами бренда и отсылками к классической «Ниве».

Автор: Константин Терехов
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