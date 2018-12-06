Абэ пригласил Путина на чемпионат мира по дзюдо

Токио, 6 декабря. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ пригласил лидера РФ Владимира Путина на чемпионат мира по дзюдо, который пройдет летом следующего года в Токио.

О предложении посетить турнир, которое Абэ сделал Путину в ходе саммита G20 в Буэнос-Айресе, сообщает японская газета Sankei Shimbun со ссылкой на депутата правящей Либерально-демократической партии Японии Коити Хагиуду.

По словам политика, на полях саммита «большой двадцатки» Синдзо Абэ пригласил Владимира Путина на чемпионат мира по дзюдо. Было ли принято приглашение, депутат не сообщает.

Ранее «Газета.ру» рассказала, что Путин рад регулярным контактам с премьер-министром Японии.

«Мы используем каждую возможность для того, чтобы сверить часы по поводу нашего взаимодействия, по важнейшим направлениям нашего сотрудничества», — сказал президент РФ в ходе саммита в Аргентине.

Напомним, предыдущая встреча Синдзо Абэ и Владимира Путина произошла в середине ноября в Сингапуре, где стороны выразили намерение добиться скорейшего подписания мирного соглашения между двумя странами.

Ожидается, что премьер-министр Японии совершит официальный визит в Россию уже в январе будущего года.