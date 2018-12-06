МВД и Минздрав РФ договариваются об обмене данными о водителях-алкоголиках

Москва, 6 декабря. Законопроект МВД о межведомственном обмене информацией о лицах, страдающих наркоманией и алкоголизмом проходит согласование в министерстве здравоохранения России.

В России решается вопрос о том, будет ли Минздрав РФ передавать в МВД информацию о лицах, состоящих на учете в качестве больных алкоголизмом и наркоманией и имеющих соответствующие противопоказания к управлению транспортными средствами. С января будущего года эти сведения, предоставляемые медицинскими организациями страны, будут аккумулироваться в единой государственной информационной системе. Если инициативу МВД поддержат в Минздраве, доступ к системе получат и сотрудники ГИБДД.

«В настоящее время законопроект по межведомственному взаимодействию находится в стадии согласования с федеральными органами исполнительной власти, в том числе с Минздравом», — сообщают в пресс-службе МВД.

В том случае, если документ будет одобрен всеми сторонами, госавтоинспекторы смогут направлять запрос о наличии либо отсутствии у водителя противопоказаний к управлению автомобилем, а также о разрешенных для него категориях транспортных средств.

Помимо информации о том, состоит ли гражданин на учете, сотрудники ГИБДД получат данных о других противопоказаниях, например, о состоянии зрения водителя и других хронических заболеваниях, влияющих на возможность управления автомобилем.

Отметим, что обмен данными о медицинских заключениях в электронном виде в каждом конкретном случае будет возможен лишь с согласия водителя.

Ранее «Газета.ру» писала о том, что за период с 2016 года по первое полугодие 2017 года прокуроры России направили в суды около 22 тысяч заявлений о лишении водительских прав граждан, имеющих медицинские противопоказания к управлению транспортными средствами