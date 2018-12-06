Киев, 6 декабря. Чиновники из Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника провели ревизию в Свято-Успенской Почаевской лавре на Украине.

По результатам проверки все святыни оказались на месте. В Украинской православной церкви отметили, что ревизия была проведена в Троицком и Успенском соборе, а также в монастырских кельях, колокольнях, надвратном корпусе, а также в архиерейских домах.

Представители УПЦ подчеркнули, что украинские чиновники проводили ревизию «экспонатов» по реестру 60-х годов, сообщает «Газета.ru»

Ранее сотрудники службы безопасности Украины допросили 12 священнослужителей Ровенской и Сарненской епархий канонической УПЦ. Священнослужители проходят свидетелями в делах о разжигании межрелигиозной вражды.