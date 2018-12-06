Стало известно, когда уберут упавший кран с палубы «Адмирала Кузнецова»

Москва, 6 декабря. Упавший кран уберут с палубы авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» во второй декаде декабря.

«Во второй декаде декабря палуба корабля будет очищена от упавшего на нее крана, сейчас проходят работы по резке его металлоконструкций», — цитирует источник в судостроительной отрасли РИА Новости.

Ранее портал «Ридус» сообщал, что в ночь на 30 октября во время планового ремонта на 82-м судоремонтном заводе в Мурманской области в результате падения башенных кранов с затонувшего плавучего дока ПД-50 получил повреждения единственный российский авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов».

При ЧП пострадали четыре человека, один пропал без вести. Один из пострадавших позже скончался в больнице. «Адмирал Кузнецов» получил 52 повреждения палубы и корпуса. Сумма ущерба оценивается в 70 миллионов рублей.